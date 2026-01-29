Central 156 de Curitiba bate recorde com 18,3 milhões de atendimentos em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Central 156 de atendimento ao cidadão da Prefeitura de Curitiba registrou 18,3 milhões de atendimentos em 2025, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. O canal de comunicação manteve 95% de satisfação dos usuários, de acordo com pesquisa baseada no indicador NPS (Net Promoter Score).

O aplicativo foi o meio mais utilizado, respondendo por 92% dos contatos feitos pela população. O telefone 156 ficou em segundo lugar, com 7% dos contatos, apresentando uma queda de 2% em comparação com 2024.

Principais demandas e melhorias

As solicitações mais frequentes foram relacionadas à coleta de lixo, com 256.706 pedidos, seguidas por questões de trânsito, iluminação pública, abordagem social de rua e pavimentação. Quanto às informações, as consultas sobre transporte coletivo lideraram, incluindo horários de ônibus e saldo do cartão-transporte.

Em 2025, a Prefeitura implementou um novo módulo tecnológico no Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão, visando melhorar a qualidade das respostas e o acompanhamento dos serviços. A Central 156 opera ininterruptamente através de app, chat, telefone e internet, com uma equipe de 99 funcionários.