A Centauro segue com seu plano agressivo para o mercado de artigos esportivos. Após comprar a operação brasileira da marca Nike, a rede está intensificando a migração de suas lojas para o que chama de modelo 5G – que são lojas mais modernas, interativas e que ofereçam melhor experiência para o comprador.

Em Curitiba, a rede reinaugurou há poucos dias sua unidade do shopping Palladium já com este conceito. A loja oferece provadores inteligentes, com uma tela touch em que o cliente pode conferir detalhes do produto ou selecionar tamanhos e novos itens sem sair da cabine.

Os cliente também poderão testar itens de uma forma interativa. No caso dos tênis, é possível prová-los em uma esteira conectada a telas que simulam circuitos de corrida em várias partes do mundo.

Outro novo atrativo são os caixas móveis – o cliente poderá finalizar sua compra com atendentes em qualquer parte da loja, sem precisar ir para a fila dos caixas.

