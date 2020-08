Para evitar aglomerações no Dia dos Pais, o cemitério Parque Senhor do Bonfim, em São José dos Pinhais, na região de Curitiba, vai oferecer visitas virtuais aos familiares dos pais sepultados neste domingo (9). Numa cerimônia de aproximadamente 15 minutos, os funcionários do cemitério irão transmitir por videoconferência uma homenagem ecumênica. O serviço, que é gratuito, pode ser agendado previamente até às horas de sábado (8).

Todos os anos, o cemitério Parque Senhor do Bonfim recebe centenas de visitas no Dia dos Pais e em outras grandes datas, como o Dia de Finados. No Dia dos Pais do ano passado, o cemitério receber cerca de 3 mil visitantes.

Este ano, as videochamadas poderão ser agendadas das 8 às 17 horas. Com 120 metros quadrados e campo santo, onde ficam as sepulturas, e área total de 400 mil metros quadrados, o cemitério em São José dos Pinhais tem atualmente 40 mil pessoas sepultadas em 27 mil jazidos.

Para agendar o serviço, é preciso entrar em contato via WhatsApp pelo telefone (41) 3382-3135. A videochamada pode ser feita por celular Android ou iPhone (iOS), por meio de internet móvel (3G ou 4G) ou wi-fi. É necessário agendamento prévio.