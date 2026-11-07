Ingressos da Catedral de Luz esgotam em minutos: saiba como garantir o seu

Um dos espetáculos mais disputados da temporada natalina de Curitiba abre reservas online para ingressos gratuitos, a partir das 14h desta segunda (9/11). A ‘Catedral de Luz’ oferece uma viagem de luzes e sons de Natal dentro da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, no Centro da capital paranaense. Os ingressos costumam esgotar em poucos minutos.

A atração integra a programação do Natal de Curitiba 2026, que vai de 25 de novembro e 4 de dezembro. Neste ano, o espetáculo traz projeções visuais e repertório inéditos, executados ao vivo no interior da igreja, uma das mais famosas da cidade. A liberação dos ingressos acontece sempre às 14h e será feita em quatro etapas.

Primeiro serão abertas reservas para as apresentações de 25, 26 e 27 de novembro. Na quarta-feira (11/11), serão liberados ingressos para os concertos de 28 e 29 de novembro. Em 16/11, para as sessões de 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. E em 18/11, serão liberados ingressos para as últimas apresentações na Catedral, em 3 e 4 de dezembro.

Serão permitidos até quatro ingressos por CPF, sendo possível escolher horários diferentes para os 38 concertos – que têm roteiro audiovisual, direção musical e direção-geral de Dirceu Saggin.

As apresentações ocorrem desde 2024 e integram todo o interior da igreja, com projeções de imagens coloridas, luzes e movimentos, acompanhados de uma orquestra de adultos e crianças, que cantam ao vivo por meia hora. No repertório, músicas eruditas, populares e religiosas.

Serviço:

Catedral de Luz 2026

Local: Catedral Basílica – Praça Tiradentes

25 de novembro de 2026

Horários: 20h e 21h30

De 26 de novembro a 4 de dezembro de 2026

Horários: 19h30, 20h45, 22h e 23h

Ingressos: gratuitos – com reservas abertas em quatro etapas, nos dias 9, 11, 16 e 18 de novembro, sempre às 14h, pelo site DiskIngressos.com