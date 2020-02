Tutores que desejam castrar seus cachorros ou gatos pelo programa de castrações gratuitas da prefeitura de Curitiba já podem fazer o agendamento pela internet. O cadastramento para as próximas cirurgias foi aberto na última sexta-feira (14) e oferece vagas para animais de famílias que residem em bairros da Regional Matriz: Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Cabral, Centro, Centro Cívico, Cristo Rei, Hugo Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, Juvevê, Mercês, Prado Velho, Rebouças e São Francisco.

De acordo com a prefeitura, podem ser castrados cães e gatos, machos e fêmeas, com idade entre cinco meses a oito anos. O mutirão acontece de 2 a 13 de março de 2020, na Praça Oswaldo Cruz.

Agendamento

Para fazer o agendamento, é preciso que o tutor (dono) do animal esteja logado no site da Rede de Proteção Animal, com os seus dados e que atenda aos pré-requisitos específicos do evento. A ação também é voltada para protetores de animais que possuem cadastro ativo junto à Rede de Proteção Animal.

Além da validação instantânea do benefício, o site libera, no ato do cadastro, as datas e horários para que os interessados possam fazer os agendamentos. Caso as vagas terminem, o sistema indisponibiliza a marcação.

Próximas datas

Foto: Divulgação/Cesar Brustolin/SMCS

Pinheirinho, Cajuru e Boqueirão são as próximas regionais a receber as cirurgias do Programa Municipal de Castração Gratuita em 2020. O início dos agendamentos ainda será divulgado pelo município.

Desde 2017, segundo a prefeitura, 43,5 mil animais foram atendidos pelo programa, que se tornou política pública municipal por meio do Decreto Municipal nº 1302/2019, assinado pelo prefeito Rafael Greca.

Calendário de castrações – 1º semestre

Regional Matriz de 02/03 a 13/03 Regional Pinheirinho de 13/04 a 18/04 Regional Cajuru de 04/5 a 15/05 Regional Boqueirão de 22/06 a 27/06