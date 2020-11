Curitiba atingiu nesta quinta-feira (19), conforme dados do boletim epidemiológico do dia emitido pela Secretaria Municipal da Saúde, o maior índice de casos ativos de infecção pelo novo coronavírus. Segundo a atualização, são 8.415 casos ativos na cidade, superando o recorde anterior, que era de 7.992. Também nesta quinta a cidade bateu o recorde de novos casos de contaminação num único dia: 1381.

publicidade

O boletim da SMS também aponta nove óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Quatro desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são sete homens e duas mulheres, com idades entre 45 e 85 anos, com algum fator de risco para complicações da covid-19. Todos estavam internados.

Gráfico que mostrava o recorde anterior de casos ativos de coronavírus com números até 11 de novembro.

Até agora são 1.602 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 64.030 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 54.013 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

O boletim desta quinta foi o de número 228. No boletim 220 tinham sido registrados 477 novos casos, menos da metade dos casos desta quinta. Um boletim depois o número de novos casos já estava em 736 e nos dois últimos dias desta semana, saltaram para 879 na terça e 914 na quarta.

UTIs do SUS

Nesta quinta-feira a taxa de ocupação dos 283 leitos SUS exclusivos para covid-19 está em 87%. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 38 leitos livres.

Infográfico…

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.