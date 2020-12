Com mais 1.443 novos casos de covid-19 registrados nesta segunda-feira (7), Curitiba chega a marca de 14.616 casos ativos da doença. Os dados foram revelados pela Secretaria Municipal de Sapude, que também registrou mais 11 novos óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus.

Com o aumento da pandemia em Curitiba, a ocupação de leitos também tem aumentado. Nesta segunda-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para coronavírus é de 94%. Segundo a prefeitura, dos 349 leitos, 21 restam livres. Foram ativados nesta segunda cinco novos leitos de UTI na Santa Casa e outros 10 leitos de enfermaria no Hospital Victor Ferreira do Amaral. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos de covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença.

Entre as novas mortes registradas, seis eram homens e cinco mulheres, com idades entre 48 e 96 anos. Apenas um dos pacientes não apresentava fator de risco para complicações da doença. Curitiba soma 1.851 mortes por covid-19 desde o início da pandemia.

Números da covid-19 em 7 de dezembro

1.443 novos casos confirmados

11 novos óbitos (todos nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 88.493

Casos Ativos – 14.616

Recuperados – 72.026

Óbitos – 1.851