Casamentos crescem 7,8% e divórcios caem 2,49% em Curitiba, revela IBGE

O número de casamentos em Curitiba cresceu 7,8% entre 2023 e 2024, totalizando 10.064 matrimônios no ano passado, segundo dados das Estatísticas do Registro Civil divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (10/12). Já o número de divórcios na capital paranaense diminuiu 2,49% no mesmo período.

A análise da série histórica de 2009 a 2024 mostra que os casamentos vinham diminuindo gradativamente até a pandemia de covid-19 em 2020, quando houve uma queda drástica. Desde então, o número vem aumentando, com 2024 registrando mais de 10 mil casamentos na cidade, fato que não ocorria desde 2016. Em todo o Brasil, o número de casamentos civis cresceu 0,9% entre 2023 e 2024.

Com esse resultado, Curitiba ocupa o quarto lugar entre as capitais que mais aumentaram o percentual de casamentos, atrás de João Pessoa (PB), Palmas (TO) e Cuiabá (MT). Quanto aos divórcios, a diminuição de 2,49% em Curitiba faz parte de uma tendência de queda constante desde 2021. No Brasil, o número de divórcios caiu 2,8% no mesmo período.

Um dado que mostra uma alteração nos costumes das famílias é o aumento das guardas compartilhadas. Em 2024, o percentual de guardas compartilhadas em Curitiba cresceu para 73,97%, enquanto a responsabilidade ficou com as mulheres em 19,14% dos casos e com os homens em 0,92%. Em âmbito nacional, o percentual de divórcios judiciais com guarda compartilhada (44,6%) superou aqueles em que a mulher tinha a guarda da criança (42,6%).

Neste sábado (13), será realizado um casamento coletivo na Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa), no bairro Tatuquara, como parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. Além das celebrações, o público terá acesso a uma feira de serviços jurídicos e de cidadania a partir das 9h.