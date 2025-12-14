Casamento coletivo une 403 casais em cerimônia gratuita no Tatuquara

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (13/12), 403 casais celebraram sua união em um casamento coletivo realizado na Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa), no bairro Tatuquara, em Curitiba. O evento gratuito foi promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, e contou com a participação de casais de várias regiões do estado.

Os noivos de Curitiba se inscreveram para o evento em um dos 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), como parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. Moradores da Região Metropolitana fizeram suas inscrições nos Cartórios de Registro Civil de seus respectivos municípios.

Entre os participantes, estavam Ana Paula Mota, 32 anos, e Rafael da Silva, 38 anos, moradores de Colombo, que decidiram oficializar sua união após 16 anos juntos e duas filhas. O casal Andressa Costa Bento de Carvalho e Iago Andrade, de Campo Magro, também aproveitou a oportunidade, com Andressa grávida de nove meses.

Além da cerimônia de casamento, o evento ofereceu uma feira de serviços jurídicos e de cidadania. Os participantes tiveram acesso a atendimentos jurídicos, emissão de carteiras de identidade e serviços do programa Paraná em Ação. A Prefeitura de Curitiba participou com diferentes secretarias, oferecendo orientações sobre serviços sociais, atividades recreativas, distribuição de mudas de árvores e informações sobre saúde.

Para participar do casamento coletivo, os casais devem residir em Curitiba ou na Região Metropolitana e ter renda familiar de até três salários mínimos. É necessário apresentar documentos como carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda e endereço atualizado.