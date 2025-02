Casamento coletivo de Curitiba tem inscrições abertas; veja como participar

No dia 18 de maio de 2025, acontece mais uma edição do Casamento Coletivo na Arena da Baixada, estádio do Athletico Paranaense. A iniciativa faz parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, uma realização do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). As inscrições são gratuitas e já estão abertas.

Esta será a 5ª edição do evento no local, realizado em parceria com o Clube Athletico Paranaense, os Cartórios de Registro Civil da Capital e Região Metropolitana, e as Prefeituras de Curitiba e de municípios paranaenses. Isso porque casais de todo o estado podem participar da cerimônia. Para isso, devem se inscrever no Cartório de Registro Civil mais próximo da residência do casal até o dia 10 de maio de 2025.

Para participar, os noivos devem apresentar a seguinte documentação:

Carteira de identidade e CPF;

Certidão de nascimento ou de casamento (com averbação do divórcio) – ambas atualizadas em até 90 dias;

Comprovante de renda de até um salário-mínimo e meio por pessoa (contracheque ou carteira de trabalho);

Comprovante de endereço.

As unidades do Sesc PR em todo o estado são postos de orientação para os noivos. A organização espera que mais de dois mil casais participem desta edição do casamento coletivo, que será celebrado pela desembargadora do TJPR, Joeci Machado Camargo, coordenadora do Programa Justiça no Bairro.

Doação de trajes

Vestidos, ternos, calçados e acessórios para os noivos já podem ser doados nas unidades do Sesc de Curitiba e Região Metropolitana, além da Secretaria do Programa Justiça no Bairro. Os itens arrecadados serão sorteados durante a reunião com os noivos habilitados para o casamento coletivo.

Pontos de doação de trajes:

Sesc Água Verde – Av. República Argentina, 944 – Curitiba | Tel: (41) 3340-2450

Sesc Centro – Rua José Loureiro, 578 – Curitiba | Tel: (41) 3228-9150

Sesc Esquina – Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Curitiba | Tel: (41) 3259-1350

Sesc Portão – Rua João Bettega, 770 – Curitiba | Tel: (41) 3220-8000

Sesc São José dos Pinhais – Av. Rocha Pombo, 2864 – São José dos Pinhais | Tel: (41) 3586-5250

Secretaria do Justiça no Bairro – Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 355 – Curitiba | Tel: (41) 3200-2801 | (41) 3200-2802