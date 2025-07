Casal de idosos morre em incêndio que destruiu casa em Campo Largo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na noite desta sexta-feira (11), um incêndio destruiu uma casa na Vila Dona Fina, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Dois idosos que estavam no imóvel morreram no local.

A ocorrência mobilizou cinco caminhões do Corpo de Bombeiros, que atuaram no controle das chamas próximo às 21h. Apesar do deslocamento das equipes, o fogo já havia se alastrado por todo o imóvel.

A causa do incêndio não foi divulgada e o caso será investigado.