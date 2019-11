Óleo na pista sempre foi sinônimo de perigo e isto pode ter causado a queda de duas pessoas que estavam em uma moto Harley-Davidson, na manhã deste sábado (09), na Avenida Marechal Deodoro, bem próximo ao Viaduto do Tarumã. Carlos Esteves, 55 anos e Simone Felippetto, 49 anos, foram encaminhados ao Hospital Cajuru sem risco de morte.

Ação Social

Carlos e Simone fazem parte do grupo Gentleman Ladies. Eles estavam indo em direção à uma ação social que ajudaria pessoas internadas no Hospital Angelica Caron. “Eu estava indo e vi a moto do meu amigo. Foi um grande susto e pensei em algo pior. A gente anda devagar e temos enorme responsabilidade”, comentou Roberto Silva, amigo do casal acidentado.

O trânsito sentido Tarumã está liberado normalmente.

Lugar perigoso!

O local em que o casal escorreu e caiu com a moto é um trecho bastante complicado e que já foi palco para vários acidentes. Tanto que durante à noite, olhos de gato instalado no asfaltam ficam piscando para indicar a curva logo após o trecho de subida da Avenida Marechal Deodoro. Logo depois do viaduto, a pista muda de nome para Avenida Victor Ferreira do Amaral.