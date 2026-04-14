Casa Santa Efigênia será transformada em Casa da Leitura na Barreirinha

A Casa Santa Efigênia, imóvel histórico localizado no bairro Barreirinha, será restaurada e transformada em uma unidade da rede de Casas da Leitura de Curitiba. O prefeito em exercício, Leonidas Dias, visitou o espaço nesta terça-feira (14/4) para conhecer detalhes do projeto de restauração do casarão do início do século 20, que fica em frente ao Terminal Barreirinha.

O imóvel está cadastrado como Unidade de Interesse de Preservação e abrigará o acervo da Casa da Leitura Augusto Stresser, que funcionava no antigo Centro de Criatividade do Parque São Lourenço. A região da Barreirinha ainda não possui uma unidade de Casa da Leitura e está próxima a escolas municipais.

A Casa Santa Efigênia é um casarão em estilo chalé com influência da arquitetura dos imigrantes, localizado ao lado da Paróquia Santa Cruz e Santa Efigênia. O imóvel integra a história da antiga Estrada do Açungui, atual Rua Mateus Leme, importante eixo de ligação entre o Centro e as antigas colônias da região. No interior, há presença do estilo enxaimel, com madeiras encaixadas sem uso de pregos, característico de construções de origem alemã.

O sobrado tem dois pavimentos, com cerca de 50 m² cada, em um terreno de 525,6 m². Ao longo do tempo, o imóvel já abrigou residência, comércio e a Associação Católica Filantrópica Santa Efigênia. O edital para contratação de empresa especializada em restauro deve ser lançado em maio.