Casa Hoffmann inicia 2026 com dança afro gratuita no Largo da Ordem

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 23/01/26 16h04
Casa Hoffmann abre o ano com Portas Abertas e dança afro no Largo da Ordem. Foto: Marcos Pereira

A Casa Hoffmann abre sua programação de 2026 com a primeira edição do Portas Abertas neste domingo (25/1), das 10h às 12h, no Largo da Ordem. O evento gratuito convida o público a participar de uma vivência de dança contemporânea com práticas afro, apresentada pela Companhia Correntezas.

O Portas Abertas é uma sessão de dança aberta à comunidade e aos visitantes da tradicional feirinha do Largo da Ordem. A atividade é destinada a pessoas de todas as idades e não requer inscrição prévia. Durante o evento, o térreo do prédio histórico da Casa Hoffmann permanece aberto, integrando-se ao ambiente da feira.

A Companhia Correntezas, criada em maio de 2024, apresentará o espetáculo ‘Correntezas – Movimento Um’. A performance combina coreografias, músicas e textos, representando um grande corpo d’água em movimento. O elenco é formado por sete artistas: Evelyn Duarte, Flávia Imirene, Laremi Paixão, Majo Farias, Cecile Grenier, Alina Vergopolan e Priscilla Pontes.

A apresentação faz parte do projeto Reparação e Bem Viver, promovido pela Rede de Mulheres Negras do Paraná. Esta iniciativa também esteve envolvida na mobilização para a 2ª Marcha das Mulheres Negras Brasileiras, realizada em novembro de 2025 em Brasília.

O evento Portas Abertas ocorrerá na Casa Hoffmann, localizada na Rua Dr. Claudino dos Santos, 58, no bairro São Francisco, das 10h às 12h do domingo, 25 de janeiro.

