O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 está chegando ao fim, às 23h59 do próximo dia 30 de junho. Que tal aproveitar esse momento para fazer o bem? Essa é a proposta do Instituto GRPCOM que, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, elaborou um e-book com o passo a passo sobre como fazer doação no Imposto de renda.

Anualmente os brasileiros precisam fazer a Declaração de Imposto de Renda uma porcentagem de todo valor pode ser doado para instituições sem fins lucrativos da cidade ou estado do declarante. O objetivo desta doação é promover o desenvolvimento de projetos para a comunidade.

O e-book, cujo download está disponível neste site, traz explicações de como pode ser feita a doação ao terceiro setor. É possível escolher doar para o Fundo da Criança e Adolescente ou também ao Fundo do Idoso.

Programa Impulso

O Instituto GRPCOM trabalha junto ao Terceiro Setor desde 2010 e, a partir do conhecimento adquirido nessa atuação, construiu o Programa Impulso, que incentiva o autoconhecimento organizacional com capacitações, serviços voluntários e visibilidade de projetos.

