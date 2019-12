Passeio Público

O Passeio Público, primeiro parque de Curitiba, localizado na Regional Matriz, ganha juntamente com sua revitalização uma decoração especial que integra a Programação de Natal de Curitiba de 2019. Dentre as atrações do parque estão o Carrossel, o Trenzinho e a Casa do Papai Noel. Nesta segunda-feira (16) as atrações disponíveis são: o Carrossel e o Trenzinho.

Endereço: Passeio Público de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro, Curitiba -PR

Horários:

Trenzinho: até 23/dez – Segunda a Sexta das 12h às 20h; Sábado e Domingo das 13h às 21h.

Carrossel: até 06/jan – Segunda a Sexta das 12h às 20h; Sábado e Domingo das 13h às 21h.

Casa do Papai Noel: 19, 20, 21, 22 e 23/dez Quinta e Sexta das 16h às 20h; Sábado e Domingo das 14h às 18h.

Entrada: gratuita.

Ruínas de São Francisco

Nesta segunda-feira (16) as Ruínas do São Francisco serão palco para a última apresentação do clássico balé O Quebra Nozes, de Tchaikovsky, com a participação de 25 bailarinos. O espetáculo terá duração de 40 minutos.

Endereço: Ruínas de São Francisco, Centro Histórico

Horário: De 13/12/2019 a 16/12/2019 – 19h30

Entrada: gratuita

Corais nas Biblioteca Pública Paraná

A minitemporada de corais — uma tradição de dezembro na Biblioteca — começa nesta segunda-feira (16), com a apresentação do Coral Paraná, às 17h. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do grupo da OAB cantar no hall térreo. O encerramento acontece no dia 19, às 17h30, com a participação do Cantateca, mantido pela BPP desde 2013 e formado por crianças e adolescentes.

16/12/2019 – 17h

17/12/2019 – 17h

19/12/2019 – 17h30

Endereço: Avenida Cândido Lopes, 133, Centro – Curitiba.

Praça Santos Andrade

Roda-gigante chama atenção de quem passa peça Praça Santos Andrade. Foto: André Rodrigues / Tribuna do Paraná

A Praça Santos Andrade, localizada no Centro de Curitiba, está com uma decoração especial de Natal, que inclui a Roda-Gigante, uma Feira Gastronômica, a Casa do Papai Noel, Aulas de Gastronomia e visitas do divertido personagem Monstro da Neve. Nesta segunda-feira (16) a Feira Gastronômica é a atração em funcionamento.

Endereço: Praça Santos Andrade, Rua XV de Novembro, 784 – Centro, Curitiba.

Horários:

Feira Gastronômica: Segunda à Sábado das 10h às 22h / Domingos das 10h às 21h

Segunda à Sábado das 10h às 22h / Domingos das 10h às 21h Roda Gigante: Quintas e Sextas das 18h às 22h / Sábados das 12h ás 22h / Domingos das 12h às 20h30

Quintas e Sextas das 18h às 22h / Sábados das 12h ás 22h / Domingos das 12h às 20h30 Visita do Papai Noel: Sábados das 12h às 20h / Domingos das 14h às 19h

Sábados das 12h às 20h / Domingos das 14h às 19h Apresentação de bandas: Quintas e Sextas das 19h às 21h

Entrada: gratuita.

Maria Fumaça iluminada – Rumo

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Um dos pontos altos do Natal de Curitiba, a Maria Fumaça iluminada tem novidades neste ano. A locomotiva é a mais antiga do Paraná, iniciando suas atividades em 1884. O comboio, composto pela locomotiva e quatro vagões, será iluminado e ornamentado com adereços natalinos. Veja a programação:

16/12 – ABPF – Pinhais – Desfile

17/12 – Desfile – Cajuru (Curitiba)

Bosque Alemão

O Bosque Alemão recebe novamente a Casa do Pão de Mel, que apresenta de forma lúdica o encanto natalino, com exposição de bolachas, oficinas e com a presença do Papai e da Mamãe Noel aos finais de semana. O bosque recebe nesta segunda-feira (16) a exposição da maquete de bolachas.

Endereço: Bosque Alemão – Rua Schubert, 175 – Vista Alegre

Horário:

Maquete de bolachas: Até 06 de janeiro de 2020 (em dias de semana) – das 13h às 17h.

Entrada: gratuita.

Rua Iluminada da Família Moletta

A Rua Iluminada da Família Moletta já é tradição natalina em Curitiba. A decoração de Natal é das casas da Rua Nicola Pelanda, no Umbará, possibilitando ao visitante do local passear pelos trechos iluminados da principal rua do bairro, podendo conhecer também a praça de alimentação, o presépio e a casa do Papai Noel.

Endereço: Nicola Pelanda, 5962 -Umbará

Horário: Diariamente das 19h30 Às 23h30

Entrada: R$ 12,00 o ingresso. Crianças de até 10 anos não pagam a entrada.

Esquecemos de algum evento de natal? Avise aqui!