Carrossel do Parque Tanguá segue aberto até 13 de janeiro em Curitiba

O carrossel do Parque Tanguá, no bairro Taboão em Curitiba, continuará funcionando até 13 de janeiro, mesmo após o início da desmontagem da decoração natalina na cidade nesta terça-feira (6/1), Dia de Reis. A atração gratuita permanecerá aberta ao público por mais uma semana, enquanto as demais instalações do Natal de Curitiba 2025 começam a ser retiradas.

O brinquedo nostálgico oferece passeios gratuitos para crianças de até 12 anos, com adultos podendo acompanhar crianças de 0 a 2 anos. Funcionando diariamente das 14h às 20h, o carrossel conta com 30 cavalinhos tradicionais e compartimentos que lembram as “xícaras malucas” dos parques de diversão. A atração também é acessível para pessoas com dificuldade de locomoção.

Patrocinado pela PUCPR/Grupo Marista, o carrossel fez parte da programação do Natal de Curitiba 2025, evento realizado pela Prefeitura com apoio de diversos patrocinadores. Em caso de mau tempo, os passeios podem ser suspensos por motivos de segurança. A permanência desta atração por mais alguns dias oferece uma oportunidade adicional para famílias e turistas aproveitarem o clima festivo no início do ano.