Um incêndio em um veículo Ford Ka assustou turistas e moradores da região próxima ao Jardim Botânico de Curitiba, no início da tarde desta terça-feira (22). A ocorrência foi registrada por volta das 13h15, na Rua Engenheiro Ostoja Roguski, a rua da entrada principal do parque, quase na esquina com a Rua Dr. Jorge Meyer Filho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma viatura foi encaminhada ao local por volta. O fogo foi controlado por volta das 13h45.

O dono do carro, o cozinheiro Lucas Morais, 28 anos, disse que tinha acabado de abastecer em posto de gasolina na BR-277, no Cajuru. “Eu sempre abasteço neste posto. Faz cinco anos que estou com o carro. Estava indo ao médico, quando virei a esquina as pessoas me avisaram do fogo e eu parei”, contou. O carro pegou fogo por baixo do capô. Os bombeiros chegaram em menos de dez minutos para atender a ocorrência. Ninguém se feriu. O motorista conseguiu tirar todos os seus pertences do veículo. O cozinheiro tinha seguro, que foi acionado na hora. Por volta das 14h50, passado o susto, ele avisou a família do ocorrido e aguardava a chegada do BPTran.

Trânsito bloqueado

A Rua Engenheiro Ostoja Roguski, esquina com Jorge Meyer Filho, quase em frente ao Botânico, chegou a ficar interditada no sentido Cristo Rei. O sargento Luciano Pereira, dos bombeiros, disse que o carro estava parcialmente em chamas quando a equipe chegou. “O veículo automotor, geralmente, faz muita chama por causa da quantidade de combustível. Felizmente, incêndio em veículo dificilmente se propaga para outro local. O combate é realizado direto no foco das chamas. Mas é sempre bom as pessoas terem cautela ao se aproximar de uma ocorrência desse tipo”, relatou Pereira.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná