Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (23), no Bacacheri, em Curitiba, e até por volta das 13h30 ainda aguardava a chegada do guincho para ser removido ao pátio do Detran-PR. O veículo, um Renault Sandero, bateu em uma árvore na calçada da Avenida Francisco Albizu, quase em frente ao Parque Regional de Manutenção do Exército. O acidente foi registrado por volta das 9h15. A motorista, de 53 anos, foi socorrida pelo Siate e encaminhada ao hospital com ferimentos moderados.

continua depois da publicidade

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Por causa do acidente, uma das pistas da via, sentido Tarumã, ficou totalmente bloqueada. O trânsito seguirá sendo desviado na altura do cruzamento da Francisco Albizu com a Rua Joaquim Gonçalves de Barros até a remoção do carro.

Segundo informações do local, a motorista perdeu o controle do carro em uma linha reta, subiu na calçada, atingiu a árvore e capotou. O veículo ficou parado de cabeça para baixo. Além da motorista, ninguém mais se feriu.