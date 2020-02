Uma cena inusitada foi registrada na madrugada deste domingo (9), no Uberaba, em Curitiba. Um Renault Sandero bordô acabou fisgado por cabos de telefonia de um poste, após bater contra o muro de palitos de uma subestação da Copel. O acidente ocorreu na Rua Doutor Gabriel Ferreira Filho, por volta das 4h30, e o carro ficou preso nos cabos pelo para-choque dianteiro. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista não estava mais no local quando as equipes de atendimento chegaram. A PM foi acionada por um vizinho que mora em frente à subestação. A PM também confirmou que não havia feridos, nem marcas de sangue no veículo. A imagem do Sandero pendurado também lembrava a de um peixe preso no anzol. Outra informação é de que o carro estaria com a documentação atrasada. No veículo ainda foram encontradas latas de cerveja.

Até o início desta manhã de sábado, o carro ainda não havia sido recolhido pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), que foi até o local para atender a ocorrência.

Foto: Colaboração/Cristiano Vaz.