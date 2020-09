Um acidente na manhã desta quinta-feira (10), no pátio de estacionamento da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, por pouco não terminou em tragédia. Um vídeo gravado por câmeras de segurança, por volta das 10h, mostram um veículo despencar de uma altura de pelo menos três metros, após uma perda de controle da direção e batida contra uma mureta de proteção. Segundo Polícia Militar (PM), um homem de 64 anos ocupava o veículo e ele foi socorrido com ferimentos moderados.

Ainda não há informações sobre o que a vítima fazia no estacionamento. A secretaria da igreja também não soube informar o que houve no local, já que a sala da administração fica do outro lado da igreja, que se localiza às margens da Rodovia Antonio Gasparin, no Centro de Colombo.

As imagens chamam a atenção porque um veículo branco, onde estava o homem, cruza o pátio do estacionamento em linha reta, sem frear, até que bate na mureta e cai de cabeça para baixo. A suspeita é de que o motorista tenha sofrido um mal súbito.

“Autoescola”

Embora não haja relação com este caso, moradores de Colombo dizem que o pátio da igreja é utilizado sem autorização para prática de motoristas que estão aprendendo a dirigir.

A secretaria da igreja diz que já ouviu boatos sobre isso, mas não tem como confirmar a intenção das pessoas que vão até lá, porque o portão do estacionamento fica aberto para atendimento dos paroquianos. De acordo com a igreja, qualquer um pode entrar. O local tem câmeras, mas não há presença de vigilantes.

Conforme o registro da ocorrência na PM, o homem foi encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.