O tombamento de uma carreta no km 44,5 da BR-277 por volta das 5h30 desta segunda-feira (16), ainda provoca o tráfego em meia pista da rodovia no sentido Curitiba-Paranaguá, na Serra do Mar. O trecho chegou a ficar interditado por quase três horas provocando um congestionamento de oito quilômetros. O motorista não corre risco de morte.

publicidade

Segundo informações da Ecovia, concessionária que administra o trecho, após o caminhão-trator e o semirreboque serem removidos do local, o container permanece sobre a pista. Com isto, o trânsito flui pelo acostamento e parte da faixa da direita. A faixa da esquerda, no sentido contrário da via, permanece interditada, aguardando a retira da carga. O tráfego é lento e a fila já alcança o km 57. Até o começo da tarde, o fluxo seguia devagar no mesmo trecho.

Meia-Pista em São José dos Pinhais

A partir desta segunda-feira (16), o tráfego de veículos entre os km 74 e 84 da BR-277, entre São José dos Pinhais e Curitiba, ficará em meia pista, no sentido Curitiba, até o próximo dia 10 de dezembro. Nesse período, a Ecovia, vai realizar obras de manutenção do pavimento. As obras serão realizadas diariamente, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e, eventualmente serão realizadas nos fins de semanas conforme a previsão de tráfego. “Esta obra faz parte das obrigações contratuais da concessionária, conforme ciclo de Manutenção do Pavimento e Sinalização, sendo importante para manter os parâmetros funcionais, estruturais e de segurança” destaca o gerente de Engenharia da Ecovia, Jean Zolett. A obra estará sinalizada com placas de obras, cones, painel de mensagem variável, motocicleta de sinalização e homem bandeira alertando sobre o tráfego lento.

Ao viajar pela BR-277 no trecho Curitiba-Litoral, motoristas e passageiros devem salvar o telefone 0800 641 0277, que pode ser acessado para solicitar serviços de atendimento à emergências, panes, remoções e guinchos. Além disso, o usuário também pode baixar gratuitamente o aplicativo EcoRodovias em seu smartphone e ter todas as informações da rodovia na palma da mão.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.