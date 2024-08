Um acidente grave envolvendo um carreta interdita totalmente a pista da BR-376, na altura do km 672, região de Tijucas do Sul. Uma carreta pegou fogo e bloqueia a pista da rodovia sentido Santa Catarina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão para liberação da rodovia. Também não há informações de vítimas do acidente.

