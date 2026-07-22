Carreta paralisa BR-376 e provoca caos de 7 km na grande Curitiba; Estradas em tempo real

O trânsito nas rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná exige atenção redobrada nesta quarta-feira (22). Além da mudança nas condições do tempo, acidentes, pane mecânica e obras provocam lentidão em diferentes trechos, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba.

Entre os principais pontos de atenção estão um acidente na BR-376, em São José dos Pinhais, uma carreta com pane mecânica no Contorno Sul de Curitiba e bloqueios que impactam o fluxo na BR-277.

Acidente provoca congestionamento na BR-376

São José dos Pinhais (km 615)

Um acidente registrado no km 615 da BR-376, no sentido Curitiba, na região de São José dos Pinhais, provoca cerca de 2 quilômetros de congestionamento na manhã desta quarta-feira.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

Principais alertas e bloqueios

BR-277 (Contorno Sul / CIC)

Uma carreta com pane mecânica na alça de acesso ao viaduto do Contorno Sul de Curitiba, no sentido Campo Largo, causa reflexos no trânsito da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

O congestionamento já chega a aproximadamente 7 quilômetros, deixando o tráfego bastante lento na região.

BR-277 (Litoral / São José dos Pinhais)

Motoristas que seguem pela BR-277, entre Curitiba e o Litoral, também encontram dificuldades. O fluxo permanece lento devido às obras na ponte sobre o Rio Pequeno.

Além disso, um bloqueio total preventivo foi realizado em ambos os sentidos da rodovia após a queda de um poste de energia sobre a pista, na altura do km 77, impactando a circulação de veículos.

BR-116 (Contorno Leste)

No Contorno Leste (BR-116), o movimento é intenso no sentido Campo Largo. O trecho registra lentidão e pontos de parada em diversos momentos do percurso.

Obras seguem no interior do Paraná

As equipes da EPR Paraná continuam executando obras em diferentes rodovias do interior do estado.

O sistema “pare e siga” permanece em operação em trechos das BR-369, BR-376 e PR-323, exigindo redução de velocidade e atenção dos motoristas.

Também seguem em circulação unidades itinerantes de atendimento e equipes de manutenção realizando serviços próximos aos municípios de Londrina, Arapongas e Paranavaí.

Mudança no tempo exige mais atenção dos motoristas

A quarta-feira é marcada por uma mudança significativa nas condições do tempo no Paraná. Com a instabilidade avançando sobre o estado, a recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, aumentem a distância de segurança entre os veículos e respeitem a sinalização, especialmente nos trechos com obras, acidentes ou bloqueios parciais.