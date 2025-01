Carreta cheia de couro tomba e interdita parte da BR-277

Uma pista da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, está bloqueada no sentido Paranaguá na tarde desta terça-feira (14). Uma carreta carregada com couro tombou na região.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação da pista. Parte do veículo está no canteiro central da rodovia.

Apesar do bloqueio na BR-277, o trânsito flui, com lentidão, pela faixa da direita. O motorista da carreta não ficou ferido.