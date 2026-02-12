Carnaval de Curitiba 2026

Carnaval em Curitiba: eventos religiosos oferecem alternativa à folia

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 12/02/26 12h04
Carnaval de fé: retiros e conferências religiosas devem reunir milhares em Curitiba. Foto: Marcelo Kinoshita

Durante o feriado de Carnaval em Curitiba, igrejas e grupos religiosos organizarão uma ampla programação de retiros, encontros e pregações. Esses eventos devem reunir milhares de fiéis, oferecendo alternativas para quem prefere celebrar o período com momentos de fé, comunhão e reflexão, em contraste com os tradicionais blocos e desfiles carnavalescos.

Entre os principais eventos programados estão:

– Gabaon 2026: Promovido pela Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Curitiba, de 14 a 17 de fevereiro, no ViaSoft Experience. O evento inclui orações, pregações e shows com nomes da evangelização católica.

– We Are One 2026: Conferência anual da juventude organizada pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, de 13 a 17 de fevereiro. Além de sessões de adoração e palestras, haverá atividades como evangelismo nas ruas e participação na Zombie Walk.

– Vigília: Eu acredito em milagres: Sete horas ininterruptas de oração no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, nos dias 14 e 15 de fevereiro, com transmissão ao vivo pela TV Evangelizar.

– Sobrenatural 2026: Conferência da Igreja Alcance Curitiba, nos dias 13, 14, 16 e 17 de fevereiro, com expectativa de reunir cerca de 2 mil pessoas para cultos e pregações.

– Arena Xperience 2026: Evento anual da igreja Sara Nossa Terra, focado no público jovem, acontecerá nos dias 14, 16 e 17 de fevereiro, com cultos, louvor e pregações.

A diversidade de eventos reforça o caráter plural da cidade, que abre espaço tanto para a folia quanto para manifestações religiosas ao longo dos dias de Carnaval. Os interessados podem obter mais informações e fazer inscrições nos sites oficiais de cada evento.

