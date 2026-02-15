Carnaval de Curitiba inicia com desfile nerd e festa infantil no Centro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Carnaval de Curitiba 2026 começou na manhã deste sábado (14/2) com fantasia, cultura pop e animação no Centro da cidade. A Praça Zacarias foi tomada por heróis, vilões e personagens de HQs que participaram do tradicional Carnaval Nerd, reunindo fãs do universo geek em um desfile colorido e descontraído.

O grupo começou a se concentrar por volta das 11h e seguiu pela Rua Marechal Deodoro, que à noite se transforma na “avenida do samba”. Após o percurso, os foliões acompanharam o trio elétrico até a Rua Dr. Faivre, 507, onde foi montado o Palco Beco das Capivaras, com programação musical até às 20h.

Durante a tarde, a Rua Marechal Deodoro abriu espaço para o Bailinho Infantil. Ao som do grupo Tupi Pererê, crianças e famílias aproveitaram a folia com confete, serpentina e fantasias criativas. Das 14h às 17h, os pequenos brincaram em segurança e clima familiar, antecipando a energia que tomaria conta da avenida à noite.

A programação do Carnaval de Curitiba continua no fim de semana, com os desfiles das escolas de samba do grupo especial previstos para a noite de sábado na Rua Marechal Deodoro, transformada em passarela do samba para a ocasião.