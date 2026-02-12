Carnaval de Curitiba: desfiles e blocos agitam Centro no fim de semana

O Centro de Curitiba será palco da maior festa popular do Brasil neste fim de semana de carnaval. No sábado (14/2) e domingo (15/2), dez escolas de samba desfilarão na Avenida Marechal Deodoro em busca do título de campeã do Carnaval 2026. Além disso, diversos blocos carnavalescos, bailinho infantil e a tradicional Zombie Walk completam a programação.
No sábado, a folia começa às 10h com o Carnaval Nerd na Praça Zacarias. À tarde, haverá baile infantil das 14h às 17h. A partir das 18h, blocos como Afoxé e Púrpura esquentam o público para o desfile das escolas do Grupo Especial, que inicia às 21h20 com a Imperatriz da Liberdade.
No domingo, a programação começa ao meio-dia com a Marcha Zombie Walk. À tarde, novo bailinho infantil e desfile de blocos. Às 21h45, é a vez do Grupo de Acesso entrar na avenida, com cinco escolas se apresentando até a madrugada de segunda-feira.
Estrutura e segurança reforçadas
A Prefeitura montou uma estrutura com 120 banheiros químicos, ambulâncias, segurança privada e apoio da Guarda Municipal e polícias. Haverá arquibancadas gratuitas para 3 mil pessoas, incluindo espaços reservados. Em 2025, o evento reuniu cerca de 50 mil pessoas nos dois dias de festa.
Paralelamente, acontece a 25ª edição do Psycho Carnival, festival internacional de Psychobilly, com shows em diversos bares da cidade de quinta a segunda-feira. A programação completa do carnaval pode ser conferida no site da Fundação Cultural de Curitiba.