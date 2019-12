Foi divulgada nesta quinta-feira a lista das ruas por onde a Caravana de Natal da Coca-Cola passará em Curitiba. O comboio passará por diversos bairros da cidade no próximo dia 23 de dezembro, como início previsto para as 18h na Fábrica da Coca, na BR 277, km 81,5, no bairro Uberaba. O fim do roteiro será no mesmo lugar, às 23h.

Confira o roteiro completo da Caravana de Natal da Coca-Cola 2019!

Rua Capitão Leônidas Marques

Avenida Senador Salgado Filho

Rua Dr. Bley Zornig

Avenida das Torres

Rua Engenheiros Rebouças

Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos

Rua Engenheiro Ostoja Roguski

Rua João Dranka

Rua Urbâno Lopes

Avenida Nossa Senhora da Penha

Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco

Avenida Nossa Senhora da Luz

Rua Itupava

Rua Pedro Rolim de Moura

Rua Augusto Severo

Rua Marechal Hermes

Praça Rio Iguaçú

Rua Ernâni Santiago de Olireira

Rua Ivo Leão

Travessa José do Patrocínio

Rua Mauá

Rua Amâncio Moro

Rua Ubaldino do Amaral

Avenida Prefeito Omar Sabbag

Avenida Prefeito Lothário Meissner

Programação

23/12/2019 – 18h às 23h