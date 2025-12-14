Capivara é capturada dando um “rolê” pelo Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um resgata inusitado mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Ambiental do Paraná na manhã deste domingo (14), em Curitiba. Uma capivara, animal que nos últimos anos ganhou status de mascote da capital paraense, foi flagrado passeando em pleno centro da cidade, bem longe dos parques que normalmente costuma ocupar.

Foram várias denúncias e vídeos circulando pelas redes sociais, mas o telefonema que foi atendido pelos Bombeiros foi feito da região do Largo da Ordem. “Ela estava circulando desde a madrugada, com monitoramento da Polícia Militar e Ambiental. Ela estava muito agitada e é muito forte, então o Corpo de Bombeiros foi dar apoio. Por volta das seis e meia da manhã fizemos o resgate”, disse a capitã Luisiana Guimarães Cavalca.

Segundo a capitã dos Bombeiros, existem várias teorias sobre como a capivara teria chegado até ali. “É difícil saber como que aconteceu para ela estar ali no Centro. Cogitamos várias possibilidades, dentre elas que alguém tenha pego e soltado ela no Centro, isso é uma possibilidade também”, lamentou.

Após o resgate feito com uma rede, o animal foi solto numa região de mata próximo ao Parque Barigui.

Veja o vídeo do momento em que a capivara foi solta!