Nova Capela Vaticano em Curitiba terá tecnologia para homenagear quem partiu e atendimento pet

O bairro Água Verde, em Curitiba, vai receber em 2027 uma nova unidade da Capela Vaticano na Rua Professor Assis Gonçalves, em frente ao Cemitério Municipal do Água Verde. O projeto reúne arquitetura contemporânea, cinco salas de velório — sendo duas com suítes privativas —, Sala de Memórias e infraestrutura completa com funcionamento 24 horas.

A proposta do empreendimento é mudar a experiência de despedida das famílias com um conceito arquitetônico que utiliza revestimentos de madeira, superfícies marmorizadas, iluminação indireta e mobiliário refinado. Um dos diferenciais tecnológicos da nova unidade será a Sala de Homenagens, equipada com projeção mapeada para exibição de conteúdos audiovisuais sobre a trajetória de quem partiu.

Inovação nos serviços e atendimento pet

A estrutura também contará com a primeira sala pet da Vaticano com projeção mapeada e espaço para entrega de cinzas, voltada à despedida de animais de estimação. O projeto inclui cafeteria, jardim de inverno, floricultura, estacionamento coberto e uma Sala Kids.

“Nosso propósito é transformar a forma como as pessoas vivenciam a despedida, oferecendo ambientes que acolham as famílias e permitam homenagens que realmente representem a história de quem partiu”, destaca Mylena Cooper, CEO das Empresas Vaticano.

Sobre a nova sala dedicada aos animais, a executiva reforça a sensibilidade com o vínculo familiar: “Os animais de estimação ocupam um lugar muito importante na vida das famílias, por isso a despedida deles também merece respeito e sensibilidade”.