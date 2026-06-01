Caos no trânsito de Curitiba, previsão e opções do feriado: Boletim Tribuna

Bom dia, Paraná! Comece a sua segunda-feira, 1º de junho, bem informado com o tradicional giro de notícias da Tribuna do Paraná. O boletim de hoje traz os principais destaques que impactam a sua rotina: a segurança pública em Paranaguá, a polêmica sobre a pensão para famílias de vereadores e a condenação de um técnico de enfermagem na capital.

Além disso, você confere os bloqueios no trânsito que afetam sete bairros de Curitiba, o alerta de falta de água na região, a previsão do tempo para a semana e os resultados acumulados das loterias. Para fechar, dicas gastronômicas imperdíveis e a agenda cultural de Corpus Christi.

Fique por dentro de tudo o que acontece no estado logo abaixo:



☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 01/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Por que Paranaguá se tornou uma das cidades mais violentas do Brasil

2️⃣ Família de vereador morto durante mandato deve receber pensão? Projeto quer acabar com benefício

3️⃣Técnico de enfermagem que abusou de pacientes em Curitiba vai pagar R$ 700 mil

🚗 Trânsito e Transporte

Ao menos 7 bairros de Curitiba têm bloqueios no trânsito nesta segunda-feira (1º)

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Nevoeiro com 10°C.

🌤️ Hoje: Mín: 10°C / Máx: 21°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 16°C.

Previsão do tempo completa para Curitiba hoje

💧 Serviços (Água/Luz)

Falta de água afeta cidades do Paraná neste começo de mês. Veja a lista

😋 Escolha do Editor

Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!

Carne de panela em 20 minutos: o truque da ex-MasterChef que virou febre

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 16 milhões – Acumulou

💎 Lotofácil: R$ 7,5 milhões – Acumulou

🍀 Quina: R$ 15 milhões – Acumulou

Tudo sobre o resultado das Loterias

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Curitiba tem agenda cultural completa na semana de Corpus Christi: para todos os gostos

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:30

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 173.787 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,56

Sanepar (SAPR11): R$ 37,94

Dólar: R$ 5,04

Euro: R$ 5,87

Soja: R$ 127,18

Milho: R$ 64,91

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