Um prejuízo avaliado em quase R$ 10 mil e a revolta pela falta de segurança dentro do próprio terreno. Isah Bueno, cantora e mãe de três filhos, reside no bairro Costeira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba e na manhã de segunda-feira (17), perdeu instrumentos como guitarra, violão, teclado, caixas de som e outros objetos, que foram levados por dois ladrões que invadiram o estúdio montado por ela em casa, para seguir trabalhando com música.

Cantora e produtora musical, Isah Bueno, 33 anos, sofreu um enorme impacto com a pandemia do novo coronavírus. Acostumada a participar de festivais e ter a renda exclusiva com apresentações e premiações, o trabalho estava sendo realizado no estúdio que foi montado na casa dos fundos do terreno em que mora, em Araucária, com o auxílio de mais dois amigos.

Ação dos ladrões

Na manhã da última segunda-feira, Isah estava em casa, quando ouviu um barulho vindo da escada e notou quando uma pessoa bateu na porta. “Meu filho pensou em atender, mas não deixei. Quando abri a porta, um rapaz perguntou se a casa era de uma outra mulher. Aí ele fugiu com mais um comparsa”, disse a cantora.

Nas imagens feitas por câmeras de segurança da rua, percebe-se a chegada dos possíveis responsáveis pelo furto chegando em um veículo Citroen preto. Do estúdio foram levados uma guitarra Golden, um Violão Tagima, um violão Takamine, um teclado Yamaha, uma televisão LG 32 polegadas, um notebook Acer, uma cafeteira, uma caixa de som com retorno, monitor LG 21 polegadas e uma câmera Canon nova.

“Não chegamos a usar a câmera e fizemos na sexta-feira (14), o último trabalho. Fica um sentimento de revolta e impotência. Fizemos um investimento para ajudar neste momento de crise e ganhamos isto. Até agora, pouco caso e infelizmente, a gente começa a ficar descrente com tudo. Recebemos denúncias de que estas pessoas estão roubando faz tempo, em bairros de Curitiba, como Sitio Cercado, Pinheirinho e de outros municípios. Se forem presos, nem uma semana irão ficar detidos”, desabafou a cantora.

Pra ajudar

Quem tiver informações que possam ajudar Isah a recuperar seus instrumentos de trabalho, pode entrar em contato com a Polícia Civil de Araucária, pelo telefone (41) 3641-6000 ou pelas redes sociais da Isah Bueno. No Instagram @Isah Buenoo.