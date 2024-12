Cannabis medicinal vira clube de compras lucrativo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O crescente número de brasileiros em busca de tratamentos à base de cannabis medicinal levou à criação de um inovador clube de compras digital. A CBD Digital Flowers surge como uma alternativa para facilitar o acesso a produtos certificados de qualidade, em um mercado que movimentou R$ 853 milhões no último ano.

De acordo com o anuário da Kaya Mind, divulgado na última terça-feira (26), o Brasil atingiu a marca de 672 mil pacientes em tratamento com cannabis medicinal em 2024. Esse número representa um aumento de 56% em relação ao ano anterior, evidenciando a rápida expansão do setor. O relatório também revela que os usuários estão distribuídos em cerca de 80% dos municípios brasileiros.

Como funciona o clube de compras

A CBD Digital Flowers opera como um clube de compras baseado em tecnologia blockchain. Os clientes adquirem cotas que correspondem a tokens em uma carteira digital, os quais podem ser trocados por produtos de cannabis medicinal.

“O cliente poderá adquirir produtos de cannabis medicinal de alta qualidade. Nós garantimos a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva, desde a semente até o produto final, assegurando a qualidade e a procedência dos produtos”, explica Afonso Braga Neto, CEO da fintech.

Parceria internacional e benefícios

A Productora Uruguaya de Cannabis Medicinal (PucMed) é parceira do projeto, que visa unir saúde, tecnologia e responsabilidade social. Os clientes podem escolher entre diferentes cotas, com valores e produtos variados, de acordo com suas necessidades e orçamento.

Para a indústria, os benefícios incluem democratização do acesso, transparência e redução de custos. “A tokenização e a venda direta de cotas diminuem a necessidade de intermediários, reduzindo os custos para a indústria e os preços para os clientes”, destaca Afonso.

Como adquirir tokens

A plataforma oferece duas formas de aquisição de tokens:

1. PIX para usuários com ou sem carteira Metamask

2. USDC/USD (dólar diretamente da carteira)

O Metamask é uma carteira de criptomoedas que permite interações com a blockchain Ethereum através de extensões de navegador ou aplicativos móveis.

As cotas do clube são divididas em oito categorias, variando de CBD Seed a CBD Supreme, cada uma representando uma quantidade específica de tokens na carteira do investidor.

Para mais informações, os interessados podem acessar o perfil oficial da CBD Digital Flowers no Instagram (@cbddigitalflowers) ou visitar o site www.digitalflowers.com.br.