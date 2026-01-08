Campo revitalizado em Santa Felicidade ganha parquinho e atrai famílias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Campo Santa Helena, localizado na esquina das ruas Gentil Antunes Branco e Edson Campos Matesich em Santa Felicidade, Curitiba, passou por uma revitalização completa atendendo a um pedido dos moradores. A reforma, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, transformou o antigo espaço abandonado em uma área de lazer segura e confortável para a comunidade.

O projeto de revitalização incluiu melhorias na cancha de futebol, recuperação das traves, instalação de alambrado e a criação de uma academia ao ar livre. A principal novidade, no entanto, foi a implantação de um parquinho infantil com escorrega, gangorra, trepa-trepa e domus, que tem sido muito elogiado pelos moradores, especialmente durante o período de férias escolares.

Tatiana Candido, liderança comunitária que participou da mobilização pela reforma, expressou sua satisfação: “Ver esse espaço revitalizado é muito gratificante e mostra que vale a pena correr atrás das nossas necessidades”. A demanda pela revitalização do campo foi uma das mais votadas no programa de consultas públicas Fala Curitiba em 2023.

Para as famílias locais, o novo espaço representa uma oportunidade de lazer próximo de casa. Franciele Campana, mãe de três crianças, destacou a importância do parquinho: “Nem toda família tem condição de ir até um parque mais longe, como o Barigui, então ter esse espaço pertinho de casa é muito bom”.

O Campo Santa Helena revitalizado tem se tornado um ponto de encontro para a comunidade, oferecendo um ambiente seguro para crianças brincarem e famílias se reunirem, contribuindo para a qualidade de vida dos moradores de Santa Felicidade.