A Secretaria de Saúde de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, confirmou neste sábado (14) o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no município. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) aguarda a confirmação pelo exame de contraprova do Laboratório Central do Paraná (Lacen) para considerar a paciente como a sétima pessoa a contrair o vírus no estado.

A mulher, que tem mais de 60 anos, apresentou sintomas após voltar de uma viagem ao exterior. Ela é monitorada pela equipe de Vigilância Epidemiológica de Campo Largo e está em isolamento domiciliar. Além dela, há cinco casos de coronavírus confirmados em Curitiba e um em Cianorte, no norte do estado.

A médica infectologista de Campo Largo, Luiza Marochi Almeida, salienta que até o momento não há caso de transmissão comunitária no Paraná – quando a infecção do vírus é feita de uma pessoa para outra, sem que ambas tenham viajado para o exterior.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

