Quem surfa, sabe. O Litoral do Paraná tem um dos melhores pontos para pegar onda, o Pico de Matinhos. Mas agora quem confirma isso é um campeão do mundo, o surfista profissional Adriano de Souza, o Mineirinho.

De passagem pelo nosso litoral, o campeão da WSL, a liga mundial de surfe, em 2015, Mineirinho rasgou elogio às ondas de Matinhos nesta sexta-feira (28). “Muitooooo bom surfar essa onda novamente”, postou o campeão mundial em sua conta no Instagram após mostrar seu talento em Matinhos na manhã desta sexta.

Na postagem, Mineirinho ainda agradeceu os surfistas profissionais de Matinhos, bem como a comunidade local. “Valeu rapaziada e a todos os locais”, fez questão de postar o campeão mundial.

Matinhos é berço de grandes nomes do surfe. Na postagem desta sexta, Mineirinho mandou um alô pra Jihad Kodr, bicampeão brasileiro em 2008 e 2009 que integrou o grupo de elite da WSL, e Amani Valentin, talento promissor do surfe da Ilha do Mel. O primeiro surfista de Matinhos a despontar no cenário nacional e internacional foi Peterson Rosa, tricampeão brasileiro nos anos 1990 que conquistou uma etapa da WCT, a elite mundial do surfe, em 1998.

Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão mundial de surfe em 2015. Foto: Antônio More / Gazeta do Povo / Arquivo

