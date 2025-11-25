Campanha Natal Solidário busca doações de brinquedos para crianças carentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba lançou nesta segunda-feira (24/11) a campanha Natal Solidário, que visa arrecadar brinquedos novos para cerca de 2 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidos pela Fundação de Ação Social (FAS). O anúncio foi feito durante a abertura do Natal de Curitiba 2025, na Praça Santos Andrade.

A campanha, coordenada pela FAS, distribuirá os presentes a partir de 17 de dezembro em festas de Natal realizadas nas unidades da fundação. As doações podem ser feitas até essa data na sede da FAS, nos 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), nos dez Núcleos da FAS nas regionais da cidade, no Palácio 29 de Março, na Praça Oswaldo Cruz e na Câmara Municipal de Curitiba.

O objetivo é beneficiar meninos e meninas de 0 a 18 anos que são acolhidos pelo município ou participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A Prefeitura convida empresários, comerciantes e toda a comunidade curitibana a participar da ação solidária.

Mais informações sobre a campanha e todos os pontos de coleta podem ser encontradas no site Curitiba Solidária. O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura, conta com diversos patrocinadores e terá programação de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.