Campanha liderada por padre entrega 3,5 mil kits escolares em Curitiba

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro deu início nesta terça-feira (11) à distribuição de mais de 3.500 kits escolares para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade em Curitiba. A ação, que visa combater a evasão escolar, beneficiará estudantes das Vilas União, Pontarola, Formosa, Guaporé, Torres e Pantanal ao longo da semana.

Os kits, destinados principalmente a alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, incluem mochila, cadernos, lápis, canetas, borrachas, apontador e régua. O Padre Joaquim Parron, redentorista e coordenador da campanha, explica a motivação por trás da iniciativa.

“Temos uma evasão muito grande e, em nossas pesquisas, percebemos que uma das razões da evasão escolar é a falta de material escolar. Por isso, estamos realizando essa campanha já há seis anos”, afirmou o padre.

A campanha, que conta com o apoio da sociedade civil, reforça a importância da educação para a cidadania. O missionário redentorista destaca: “Sem uma formação básica, a criança fica mais vulnerável à exclusão social. A adesão da comunidade e das entidades parceiras tem sido essencial para garantir que esse material chegue a quem mais precisa, demonstrando o compromisso de todos com um futuro melhor”.

Obras Sociais do Santuário

Além da distribuição de kits escolares, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro mantém diversas iniciativas de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Um destaque é a Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro, que desde 2012 oferece tratamento gratuito para pessoas em situação de dependência química, promovendo sua reinserção social.

Para conhecer mais sobre as Obras Sociais do Santuário, os interessados podem acessar as redes sociais ou visitar o site https://perpetuosocorro.org.br. Quem desejar contribuir com as ações sociais pode entrar em contato pelo telefone (41) 3253-2031.