Mais uma chance

Campanha de vacinação contra HPV é prorrogada para jovens de 15 a 19 anos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/01/26 15h01
Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra o HPV pelo SUS até junho deste ano. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

O Ministério da Saúde prorrogou até junho de 2026 a campanha de vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados. A medida visa atingir cerca de 7 milhões de pessoas nessa faixa etária em todo o país, ampliando a proteção contra diversos tipos de câncer causados pelo papilomavírus humano.

Em Curitiba, aproximadamente 20 mil jovens ainda não buscaram a dose da vacina, que está disponível gratuitamente nas Unidades de Saúde da capital. A secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, recomenda que as famílias verifiquem se os jovens estão com a vacinação pendente e procurem uma unidade de saúde para se proteger.

A decisão de ampliar o público-alvo foi motivada pela baixa procura do imunizante durante a pandemia de COVID-19, quando esses jovens estavam na faixa etária originalmente preconizada pelo Calendário Nacional de Imunização (9 a 14 anos).

O HPV é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e está associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos cânceres de colo de útero, além de outros tumores em homens e mulheres. A vacinação na infância e adolescência é considerada a melhor estratégia de prevenção, evitando a contaminação antes do início da vida sexual.

Os interessados podem obter mais informações sobre os locais e horários de vacinação no site Imuniza Já Curitiba. Para quem está fora da faixa etária preconizada pelo SUS, a vacina contra o HPV pode ser encontrada em clínicas particulares.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.