Um acidente inusitado aconteceu na manhã deste sábado (23), na Rodovia do Xisto, a BR-476, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Com a colisão, uma caminhonete Fiat Toro chegou a ficar em cima de um Audi TT. Por sorte, ninguém se feriu.

O acidente aconteceu pela manhã próximo à Repar. Segundo o que a polícia apurou, os veículos seguiam no sentido a Araucária quando o motorista da Toro bateu na traseira de um Sandero.

LEIA TAMBÉM – Urbs reforça linhas para segunda fase do Enem no próximo domingo

No momento da colisão, logo atrás vinha o Audi TT, que acabou se envolvendo. A Toro só parou ao ficar em cima do Audi. Não se sabe, ainda, o motivo do motorista da Toro ter provocado as colisões.

Apesar do susto, o acidente não deixou feridos. O trânsito ficou complicado na rodovia até a remoção dos veículos.