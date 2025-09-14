Que susto

Caminhões quase se encontram em área de escape na BR-376; veja imagens

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/09/25 19h23
Caminhão usa área de escape da BR-376 neste domingo. Foto: Divulgação / Arteris Litoral Sul

Um motorista de um caminhão evitou o que poderia ser um acidente grave ao utilizar a área de escape na tarde deste domingo (14). A ocorrência foi registrada no quilômetro 671,8, no sentido Santa Catarina, da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O curioso é que outro caminhão já estava utilizando a área de escape, deixando a situação ainda mais tensa.

+ Veja mais: Vai ter horário de verão em 2025? Governo Federal não descarta possibilidade

Segundo informações da concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, o condutor percebeu uma pane no sistema de freios e fez a manobra para acessar a área de escape. O vídeo divulgado pela concessionária mostra o momento exato em que o caminhão entra na via de escape e consegue frear em segurança após percorrer alguns metros. Confira:

A BR-376 conta com outra área de escape no quilômetro 667,3, também em Guaratuba. No Paraná, o recurso está presente em outros trechos críticos: no km 36 da BR-277, em Morretes, e no km 467 da PR-170, em Pinhão, conhecido como Curva da Ferradura. 

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna