Caminhões quase se encontram em área de escape na BR-376; veja imagens

Um motorista de um caminhão evitou o que poderia ser um acidente grave ao utilizar a área de escape na tarde deste domingo (14). A ocorrência foi registrada no quilômetro 671,8, no sentido Santa Catarina, da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O curioso é que outro caminhão já estava utilizando a área de escape, deixando a situação ainda mais tensa.

Segundo informações da concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, o condutor percebeu uma pane no sistema de freios e fez a manobra para acessar a área de escape. O vídeo divulgado pela concessionária mostra o momento exato em que o caminhão entra na via de escape e consegue frear em segurança após percorrer alguns metros. Confira:

A BR-376 conta com outra área de escape no quilômetro 667,3, também em Guaratuba. No Paraná, o recurso está presente em outros trechos críticos: no km 36 da BR-277, em Morretes, e no km 467 da PR-170, em Pinhão, conhecido como Curva da Ferradura.