Caminhão tomba na BR-476 e deixa motorista preso às ferragens

Um grave acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (07) na BR-476, Rodovia do Xisto, deixando um caminhoneiro preso às ferragens. O incidente aconteceu por volta das 14h40, no km 81 da rodovia, próximo ao município de Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba.

Inicialmente, as informações davam conta de uma colisão entre dois caminhões. No entanto, ao chegar ao local, as equipes de resgate constataram que se tratava de um único veículo de carga que havia tombado, ficando com a cabine lateralizada.

O Corpo de Bombeiros mobilizou uma operação de resgate para atender a ocorrência. Foram deslocadas unidades de Campina Grande do Sul e São Gabriel, além de um veículo com médico da base central de Curitiba.

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima ou as causas do acidente.

A BR-476 é uma importante via de ligação entre Curitiba e o interior do estado, com fluxo intenso de veículos de carga. Motoristas que precisam utilizar a rodovia devem ficar atentos a possíveis interdições no trecho do acidente.