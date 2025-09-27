Caminhão pega fogo e interdita trecho da BR-277 no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde deste sábado (27/09), um caminhão pegou fogo próximo a um posto de gasolina no quilômetro 28 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. Equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro atuam na ocorrência em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

O chamado ao 8º Batalhão de Bombeiros foi registrado por volta das 12h30, e os militares iniciaram o combate às chamas do veículo imediatamente. Por volta das 13h30, a concessionária informou que os trabalhos ainda estavam em andamento. Até o momento, não há registro de vítimas, e as causas do incêndio ainda não foram identificadas.

+ Leia mais Discussão com baleado no BarBaran começou por causa de copo

Segundo a concessionária, o trecho já apresenta 2 km de congestionamento. A faixa 1 (esquerda) da pista sentido Litoral da BR-277 está liberada para o fluxo de veículos, enquanto a faixa 2 (direita) e o acostamento permanecem interditados para garantir a segurança das equipes e motoristas.