Caminhão pega fogo às margens da BR-277 e mobiliza emergência

Um incêndio em um caminhão mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal na tarde desta sexta-feira (18), no km 48 da BR-277, na região de Morretes. As chamas tomaram conta do veículo que estava parado na lateral da rodovia.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o acidente ou as possíveis causas que levaram ao início do fogo.

A situação, apesar de chamar a atenção de quem passava pelo local, exigiu o bloqueio apenas do acostamento, o trânsito fluiu em duas faixas. As equipes da PRF permaneceram no trecho para organizar o fluxo de veículos enquanto o incêndio era combatido.

De acordo com informações preliminares, o fogo já foi controlado, e a situação está normalizada no local. A PRF continua monitorando a área para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.

Incêndio em área de vegetação

Logo mais a frente da rodovia, um incêndio numa área de vegetação provocou muita fumaça na altura do km 74 da BR-277. De acordo com a PRF, o incêndio foi controlado rapidamente e a polícia fez atendimento no local para controlar o trânsito.

Não houve a necessidade de interdição da rodovia.