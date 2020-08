Alô você, que está passando pela Rua Ubaldino do Amaral, em qualquer um de seus sentidos, próximo ao cruzamento com a Avenida Sete de Setembro, em Curitiba. Um caminhão alto demais passou por ali e arrancou meia dúzia de fios de energia elétrica e telefone, além de quebrar um poste ao meio.

Com isso, a Secretaria de Trânsito de Curitiba, Setran, está no local e precisou bloquear totalmente o tráfego de veículos. A previsão de liberação das pistas, muito utilizadas no final da tarde, é 19h. O paradeiro do caminhão arteiro é desconhecido.

São sugeridos os seguintes desvios:

7 de setembro para acesso da Ubaldino;

Ubaldino x Visconde de Guarapuava todos os veículos desviados para Visconde de Guarapuava;

– Ubaldino x Eng Leão Sounis desvio sentindo centro.

