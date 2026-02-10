Caminhão do lixo tóxico atende no Terminal Santa Felicidade hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O caminhão de coleta de lixo tóxico da Prefeitura de Curitiba está atendendo nesta terça-feira (10) no Terminal Santa Felicidade, localizado na Rua Santa Bertilla Boscardin, esquina com Via Veneto. O serviço ficará disponível das 7h30 às 15h para que os moradores da região possam descartar corretamente materiais como pilhas, baterias, lâmpadas, tintas e outros resíduos tóxicos domésticos.

A coleta itinerante de lixo tóxico faz parte das ações da prefeitura para promover o descarte adequado de resíduos perigosos e evitar a contaminação do meio ambiente. É importante que a população aproveite essa oportunidade para se desfazer desses materiais de forma segura e ecológica.

Além da coleta de lixo tóxico, outros serviços itinerantes estão disponíveis em diferentes pontos da cidade hoje:

Atendimento do SINE Móvel

O SINE Móvel está atendendo em três locais: na Rua da Cidadania CIC, no Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e no Terminal Pinheirinho, das 9h às 15h. O serviço oferece cadastro e encaminhamento para vagas de emprego.

Diversas feiras de artesanato e feiras livres também ocorrem em vários bairros ao longo do dia, oferecendo produtos locais e orgânicos para a população. O programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, atende em 14 pontos diferentes da cidade.

A Prefeitura recomenda que os cidadãos interessados em utilizar qualquer um desses serviços itinerantes verifiquem os horários e locais específicos de atendimento para cada região.