Um caminhão desgovernado bateu em um carro e deixou uma pessoa em estado grave na tarde desse domingo (3) no bairro Maracanã, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. O garoto ferido, de 17 anos, foi encaminhado de helicóptero ao Hospital do Rocio, em Campo Largo, também na RMC. Outro ocupante do veículo, que acabou prensado contra uma casa, também se machucou, mas de maneira leve.

Segundo informações dos Bombeiros, o caminhão subia a Rua Angelina Cavalli quando sofreu uma pane mecânica. Sem conseguir continuar a subida, o veículo acabou desgovernado, descendo a rua e atingindo um carro que passava pela Rua Luís Sebastião Baldo. No automóvel estava o pai, de 58 anos, e o adolescente, de 17. O veículo acabou prensado contra o muro de uma casa e os dois ficaram presos nas ferragens.

Conforme o sub-tenente Coelho, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o garoto chegou a ter uma parada cardiorrespiratório no local, em decorrência dos ferimentos, mas o esforço da equipe médica dos Bombeiros salvou a vida do rapaz. “As duas vítimas do veículo ficaram presas, embaixo do caminhão. Uma teve parada no local, foi reanimada e encaminhada ao hospital por aeronave”, contou.

O condutor do caminhão não tinha sinais de embriaguez e foi liberado sem ferimentos.

Susto

Na casa atingida, a família da aposentada Jurema Montegutti aproveitava a tarde do domingo. Quando estavam na cozinha, ela, a neta e a filha foram surpreendidas pela batida. Por sorte, nenhuma das três ficou ferida.

Na hora do acidente, no entanto, a aposentada afirma que achou que sua casa iria desabar. “Nós pulamos a janela porque achamos que ia cair tudo”, sentenciou. Além dos danos ao muro e à estrutura da casa, o carro da família, que estava na garagem, também acabou atingido.

*Colaboração Rodrigo Cunha