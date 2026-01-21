Caminhão carregado de ureia tomba na BR-277, em Morretes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente envolvendo o tombamento de um caminhão na BR-277, nesta tarde de quarta-feira (21/01) provocou a interdição parcial da rodovia e gerou congestionamento na região. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão carregado de ureia tombou na altura do km 31, em Morretes.

O motorista e a filha foram encaminhados com lesões leves ao Hospital de Morretes. Equipes da EPR Litoral Pioneiro prestaram atendimento na região. O trecho da rodovia foi liberado após duas horas de interdição.