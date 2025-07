Caminhão carregado com soja tomba na BR-277 e interdita trecho de pista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão tombou no quilômetro 28 da BR-277, na pista sentido Curitiba, em Morretes, no Litoral do Paraná. A faixa da direita precisou ser interditada para atendimento da ocorrência pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital pela equipe médica da própria concessionária. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Carga na pista e interdição

O veículo estava carregado com soja, que se espalhou pela pista no momento do tombamento. Equipes da concessionária trabalham na limpeza e remoção da carga. Até o momento, não há previsão para a liberação total da pista.

